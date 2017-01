Il Vphone S8 ha un display in controtendenza.

C’era un volta il telefonino, quello piccolo e tascabile. Più era piccolo più faceva figo! Poi negli anni le dimensioni sono aumentate a dismisura fino a giungere ai phablet. Ormai siamo nell’era dei telefoni big size.

Il perchè i telefoni sono cresciuti in modo spropositato è abbastanza logico: è cambiato il modo di fruire i contenuti multimediali. E’ più comodo vedere un video su un display piccolo come quelli di una volta o su un 6 pollici? La risposta è scontata.

Ma c’è un’azienda che prova ad andare in controtendenza: Vphone. Neanche a dirlo è un’azienda cinese che ha presentato il suo S8, uno smartphone con display da 1,54 pollici. Le dimensioni sono ridotte ai minimi termini: 37.3 x 46.7 x 9.9 mm con un peso di soli 30 grammi.

Il processore è un Mediatek MT 2502 con 64 MB (non GB) di RAM e 128 MB di storage espandibile fino a 16 GB, troviamo anche il Bluetooth, il sensore di battito cardiaco e il pedometro. Manca invece la connessione wi-fi, mentre è possibile inserire una sim card per “sfruttare” la connessione 2G (ma siamo tornati nel Medio evo??). La fotocamera non c’è ma si può comandare, tramite bluetooth, quella di un altro telefono.

Come potete capire si tratta di uno smartphone che è più simile ad uno smartwatch e quindi ha solo la funzione di “completare” il telefono principale. Ma la domanda è: siamo sicuri di aver bisogno di un oggetto del genere?

Comunque se lo volete acquistare lo trovate in prevendita su GearBest a 27,55€.