Arriva Bobbo Natale, quali tecnologie vorreste per il 2017?

Quale nuova tecnologia vi aspettate per il 2017?

Gli smartphone attuali sono capaci di fare cose che fino a poco fa non ci saremmo nemmeno immaginati: stando comodamente seduti a casa di fronte ad un pc, si può fare shopping, acquistando per negozi in tutto il mondo, pianificare una vacanza, studiare assistiti da un tutor virtuale, incontrarsi con gli amici lontani tramite una video chiamata di gruppo su Skype, ecc.

Insomma la tecnologia è una parte oserei dire fondamentale della nostra vita! L’oggetto simbolo è proprio lo smartphone che abbiamo sempre con noi, di cui non possiamo fare a meno! Quest’anno abbiamo visto importanti novità come lo scanner dell’iride da parte di Note 7, una fotocamera eccellente da parte di S7, processori sempre più piccoli, sensori di impronte sempre più veloci, cornici sempre più inesistenti con il Mi Mix! Insomma i nostri device fanno davvero di tutto, stiamo aspettando solo che ci facciano il tanto amato Kaffèèèè!1!

Cosa vi aspettate per l’anno venturo? Fatelo sapere con un commento al vostro amato Zio Bob Digei Hax!