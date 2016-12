Con 300€ cosa posso comprarmi per Natale? La Top 5(+1) del Bob Hax Blog

​In tempo natalizio, la fascia alta interessa a pochi. Tutti vogliono regalarsi qualcosa, ma nessuno (o quasi) vuole spendere troppo. Dipende ovviamente da quale sia il vostro concetto di troppo.

Acquistare uno smartphone non è più semplice, proprio per niente.

Miliardi di marche, modelli che crescono come funghi da ogni brand, tutti a caccia del miglior rapporto qualità prezzo per accaparrarsi numeri a livello di introiti.

Le aziende perseguono questo obiettivo proponendo quindi telefoni ottimi a prezzi ancor più ottimi. Realizzano device belli esteticamente, con ottimi materiali e grandi prestazioni.

E nel caso specifico vogliamo parlarvi degli smartphone più appetibili acquistabili con un budget di 300€.

Rispetto alle altre fasce, trovare un vincitore è leggermente più difficile, ma non impossibile.

E siccome a noi stanno sul cazzo quanto a voi gli addetti ai lavori che non si espongono, passiamo immediatamente ad esaminare i device in lista, cercando tra di essi un best buy assoluto.

Zuk Z2

Fa brutto pensare che questo smartphone sia entrato così poco nelle chiacchiere da bar dei consumatori.

È un telefono compatto, simil mattoncino, stupendamente assemblato. Il design è molto semplice.

Vetro davanti e vetro dietro, con un frame in plastica (buuuuh). Ma fermi tutti. È una plastica di ottima qualità.

Il device è un 5 pollici e si tiene perciò in mano in modo grandioso. È solo scivoloso su superfici perfettamente piatte, il che può risultare fastidioso.

Parlando proprio del display, unità appunto da 5 pollici IPS Full HD, di buona qualità, soddisfacente.

Buoni colori, definizione, contrasti, luminosità. Non il top, ma ve ne fregherà poco guardando il prezzo.

Qualcomm Snapdragon 820, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna non espandibile. Ma sticazzi?

Android 6.0 a bordo personalizzato con l’interfaccia di Zuk, traumatizzante per gli amanti di Android stock, ma con cui si prende facilmente la mano e non delude.

Meraviglioso il pulsante frontale che si occupa di tutte le funzioni oltre che fornire un ottimo sensore di impronte.

Discrete le fotocamere da 13 e 8 megapixel. Soffrono tanto al buio, e in condizioni di buona lucee foto sono buone, i video un po’ meno. Per il prezzo dello smartphone, queste sono inezie.

La vera grande feature di questo Zuk Z2 è l’autonomia. 3500 mah che consentono di arrivare sempre abbondantemente a sera, nonostante lo Snapdragon 820 a bordo.

Che tra l’altro, aggiungo, consente prestazioni ottime. Il prezzo?

Smartylife lo propone a 242€ circa, un prezzo davvero ottimo considerando l’esperienza di utilizzo e l’hardware a bordo. Insomma. SPETTACOLO!

LeEco Le Max 2

Ne abbiamo già abbondantemente parlato su queste pagine. Un telefono grande, molto bello, molto potente, molto cinese, molto ben costruito.

Fotocamera da 21 megapixel tra il buono e il discreto, stesso discorso vale per la 8 frontale per selfie bimbominkia STICAZZI.

Hardware a bomba, infatti anche lui, come lo Zuk Z2 può contare sulla combo Snapdragon 820, 4 GB di RAM, 32 GB di memoria interna.

Ma, complice il display, bello ma decisamente più grande e risoluto, da 5.7 pollici IPS Quad HD, e alla batteria più piccola da 3100 mah, l’autonomia risulta decisamente inferiore a quella dello Z2.

Si riesce comunque ad arrivare a sera, ma non in scioltezza come con lo Zuk.

Si fa perdonare con un bel design, con ottime prestazioni, e col prezzo a cui Smartylife lo propone, 240€ circa. Da prendere in considerazione.

Xiaomi Mi5

Il primo top di gamma 2016 di Xiaomi si rivela ancora una grande scelta.

5.15 pollici di display, leggerissimo, bellissimo, costruito con grandi materiali, potente.

Xiaomi Mi5 si presenta con uno Snapdragon 820, che in questa fascia spopola, accompagnato da 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. Il minorato.

Sappiamo però che la MIUI 8 è un’interfaccia molto fluida ed ottimizzata, che su Mi5 vola.

Prestazioni top, autonomia un po’ meno. 3000 mah non sono più molti ma sono già apprezzabili visto quanto è compatto e leggero lo smartphone. Si arriva a sera, anche se non in modo tranquillo e spensierato come alcuni colleghi.

Display IPS full HD da 5,15 pollici di ottima qualità, con colori brillanti e immagini definite. Davvero un bel display. Sensore d’impronte sotto lo stesso che garantisce una grandissima velocità ed affidabilità (a differenza del Mi5s).

Buona fotocamera da 16 megapixel, che scatta ottime foto in diurna, ma come Xiaomi non riesce mai a farsi mancare, mostra il fianco in situazioni di scarsa luce. Discreta la bimbocamera da 4 megapixel.

In configurazione 3/32 Smartylife lo propone a 277€. Onesto no?

Nubia Z11 Mini S

Buona la seconda per il medio gamma di Nubia. Il primo Mini era un buon telefono, la sua variante S ancora di più.

Più bello, più potente, con più autonomia.

Ha il processore che più abbiamo amato quest’anno, lo Snapdragon 625, che anche qui garantisce prestazioni ottime, coadiuvato da ben 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna.

Nubia UI 4 su base Android 6 completano il quadro.

Bel design, bellissimo led di notifica circolare.

Buone fotocamere per Z11 Mini S, che rincorrono quasi più i numeri che la qualità, anche se appunto, per entrambe le fotocamere, la qualità che risulta è sicuramente buona.

23 megapixel per il sensore principale, 13 per quello anteriore, in modo da catturare i bimbo-brufoli in modo ancor più definito.

3000 mah che possono sembrare pochi, ma con lo Snapdragon 625 non lo sono. Si arriva agevolmente a sera, ma senza aspettarsi i risultati, per esempio, di Moto Z Play.

Bel display da 5.2 pollici Full HD IPS e altrettanto buona la componente audio.

Spemall vende la versione asiatica in configurazione 4/64 a 262€. Onesto.

Lenovo P2

Il Must Have del 2016. Un conglomerato di potenza, eleganza, ed ignoranza. Indossare la tuta Adidas sotto al completo.

Snapdragon 625, 3 GB di RAM, 32 GB di memoria interna. Bando al medio gamma!

Amici, 5100 mah di batteria! In 8,3 millimetri di spessore, e 177 grammi. Corpo in alluminio elegante e ben assemblato. Ma di cosa parliamo?

Buonissima fotocamera da 13 megapixel, in questa fascia di prezzo non ha molto rivali.

Display bellissimo. 5.5 pollici di diagonale, Super AMOLED Full HD, con colori stuoendi ma non sparati, è ottima visibilità all’aperto.

Il processore garantisce ottime prestazioni e una grande affidabilità generale.

Autonomia mostruosa. 2 giorni di utilizzo intenso. 2 notti romantiche senza caricatore. O anche solo come un cane, fa lo stesso. Miglior autonomia del 2016.

E nostro ufficiale vincitore della Top 5, che va a scontrarsi con il +1.

Su Amazon viene venduto a 277€. Amici, va comprato.

Special Guest. Huawei P9 Lite

Già inserito nella lista dei top 200€, era comunque un fuori quota. Qui ritrova maggiormente la sua dimensione. Su Amazon infatti costa intorno ai 230€ ed è un prezzo che lo pone in piena competizione con i device qui citati.

Ma ancora oggi il telefono presenta un bel display, un’ottima fotocamera, ottime prestazioni e una buona autonomia. E riceverà Nougat al 100%.

Sicuramente è ancora un Best Buy.

Questa classifica era probabilmente la più attesa, molti hanno risparmiato 300€ per comprare uno smartphone.

Lo Zio ed i suoi Bobbers sono qui per offrire anche questo servizio, ma i nostri speciali non sono ancora finiti.

Abbiamo inaugurato il nostro gruppo Telegram, dove potrete parlare direttamente con noi Bobbers e con lo Zio Bob, fare amicizia, chiedere qualunque cosa e farci proposte direttamente.

Perché a noi non piace la coltre di supponenza che si cela dietro a certi nostri colleghi che si sentono delle star. Noi siamo ignoranti. Ma anche onesti.

Un saluto da Amin97, rimanete sintonizzati.

Nonentity, HEART ENERGY!