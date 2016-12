Ben ritrovati amici di BobHax.

Vi parleremo di un’altra clamorosa indiscrezione che riguarda il prossimo iPhone 8 di Apple, quello del decennale.

Ormai sappiamo (anche se non c’è assolutamente niente di ufficiale) che gli iPhone saranno tre, che uno di questi avrà il display Amoled fornito quasi certamente da Samsung, che sarà borderless o quasi e che avranno la ricarica wireless “a distanza” come spiegato in un precedente articolo.

Ma l’ultima voce di corridoio ha del clamoroso!

Pare infatti che il nuovo melafonino, o almeno la sua versione più costosa, avrà uno scanner dell’iride incorporato capace di sbloccare il device semplicemente avvicinando il device agli occhi.

Non c’è da stupirsi di questo: iPhone vuole veramente produrre qualcosa di totalmente diverso dal passato e vuole concentrare il meglio della tecnologia in un unico device capace di far innamorare al primo sguardo.

L’unica cosa che ci preoccupa, neanche a dirlo, è il prezzo. Siete pronti ad accendere un mutuo?