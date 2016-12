Il mio nome è Mario, SUPER Mario!

Incredibile ascesa dell’Apple store per Super Mario Run.

Ogni giorno aumenta vertiginosamente il numero di download dallo store dell’azienda di Cupertino, Mario è tornato e piu in forma che mai facendo registrare ben 40 miglioni di download in soli 4 giorni, risultando l’app piu scaricata in 140 paesi e surclassando il successo sia di Pokemon Go che di Clash Royale.

Secondo le prime indiscrezioni solo il 5% di chi ha scaricato l’app la acquista poi in versione completa al prezzo di 9,99 euro giudicato da molti utenti come un troppo elevato, viene però da chiedersi se gli stessi che reputano 9,99 un prezzo elevato per l’ottimo platform-run nipponico abbiano fatto lo stesso ragionamento nell’acquisto del loro iPhone o iPad..

Nota dolente pero questa volta per Nintendo che vede le proprie azioni scendere di un buon 10% complice la dichiarazione di non voler espandere in futuro il gioco e dell’attesa dei mercati della futura console Switch.

Non ci resta che aspettare la versione android dove probabilmente questo piccolo idraulico Italiano sarà pronto a far segnare nuovi record!