TOP 5: i migliori per gestione RAM.

Ciao amici e ben ritrovati!

Oggi analizzeremo quali sono i 5 migliori dispositivi (o comunque tra i migliori, ricordo che queste classifiche vanno prese con le pinze) per la gestione e l’ottimizzazione della RAM.

Per noi smanettoni un argomento tanto caro.

Bando alle ciance e iniziamo subito!

OnePlus 3T

Ormai il 3T ormai compare in ogni nostra TOP 5. Si nota che è il primo in classifica tra i preferiti dello zio Bob. Vero?

Con il suo quantitativo di RAM spropositato e Android praticamente stock, qualunque applicazione lasciata in background continuerà a lavorare per noi (questo non vuol dire che consumerà più batteria, anzi!) e quando ne avremo bisogno tornerà a galla in men che non si dica.

RAM da 6 GB.

Google Pixel

Vale quanto detto con il OnePlus, l’esperienza è molto simile, se non addirittura migliore. L’unica vera differenza è sulla carta con un quantitativo di RAM minore.

RAM da 4 GB.

iPhone 7 Plus

E’ inutile mentirci, l’ottimizzazione IOS è eccezionale, nonostante sia il device con il quantitativo di RAM minore, è forse quello che si comporta meglio di tutto il lotto. Fluido e scattante, mantiene in background anche più giochi contemporaneamente. In questo Android ha ancora da imparare dal melafonino.

RAM da 3 GB.

Huawei P9 Plus

In questa TOP 5 ho voluto inserire il P9 Plus che, immeritatamente, ogni tanto viene dimenticato, ma questo discorso vale per tutti i TOP di casa Huawei.

La casa cinese ha costruito un suo ecosistema che viaggia come un treno, il binomio proprietario EMUI-Kirin ha prodotto una eccellente ottimizzazione. Un brand tra i migliori anche nella gestione della RAM, tutto fluido e pronto all’uso in qualsiasi circostanza.

RAM da 4 GB.

Xiaomi RedMi 4 PRO

Onorevole menzione per il RedMi 4 PRO che, anche se non sarà tra i migliori in assoluto, nella sua fascia di competenza è davvero un campione (140 euro).

Il telefono è privo di lag o impuntamenti e anche nella gestione multitasking è più che soddisfacente. Xiaomi con questo device si è superata.

RAM da 3 GB.

Voi quali smartphone avreste inserito in questa TOP 5?

#ditelavostra