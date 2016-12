L’indiscrezione è clamorosa.

Lo Xiaomi Mi Mix è stato senza dubbio il device che ha catturato di più l’attenzione degli appassionati in questo 2016. Forse è riuscito ad oscurare anche il Note 7 (lo speriamo per Samsung).

La particolarità del modello di Xiaomi, oltre al display, è stata il body completamente in ceramica. Questo è stato un bene perchè è quasi una novità (o comunque una rarità) nel panorama smartphone ma è anche un difetto perchè la ceramica non è così diffusa come altri materiali. Ricordate quel One Plus in ceramica? Era un’edizione limitata.

E se Xiaomi riproponesse lo stesso telefono in versione “lite”? Per lite intendiamo un body in vetro e non in ceramica. Chiaramente costerà di meno e non avrà i problemi che abbiamo elencati prima.

Staremo a vedere se Xiaomi penserà a questa soluzione dato che il Mi Mix sta piano piano perdendo interesse; voi cosa ne pensate?