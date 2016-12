Display da soli 4,6 pollici. Vi basta?

Da anni ormai la tendenza è quella di prendere il display e ingrandirlo all’inverosimile.

Fino a poco tempo fa un display da 5 pollici creava scandalo perchè troppo grande, adesso invece è il minimo sindacale.

Xiaomi, che è riuscita a portare i display fino ai 6,44 pollici con il Mi Mix, adesso prova ad andare in controtendenza e proporre uno smartphone con una diagonale molto piccola per gli standard odierni.

Lo Xiaomi Mi S è trapelato su Weibo e offrirà:

display da 4,6 pollici 1.080p

processore Qualcomm Snapdragon 821

4 GB di Ram e 128 di storage

fotocamera posteriore da 12 Mpixel

fotocamera anteriore da 4 Mpixel

batteria da 2.600 mAh con ricarica rapida

Il device sarà mono sim e avrà tutte le connessioni di un moderno smartphone, compresi l’usb di tipo C e il jack audio. Per quanto riguarda il sensore di impronte digitali, esso sarà posto sotto il vetro così come avviene sul Mi 5S.

Come vedete un vero e proprio top di gamma in formato mignon, solo Sony c’era riuscita!

Siamo sicuri che in Cina questo telefono non farà molta strada perchè lì amano i display enormi, ma forse in Europa avrà un senso.

Voi cosa ne pensate?