Ciao amici e ben ritrovati.

Se spendete 1.000 € e passa per uno smartphone cosa pretendete? La perfezione, o quasi.

Bene, non è il caso di iPhone 7 Plus. Intendiamoci: è un ottimo prodotto e non sono qui per gettare fango su Apple, ma se una meraviglia del genere mi cade su delle fesserie, allora forse è il caso di rivedere alcune cose.

Alcuni utenti su Reddit hanno riscontrato un problema alle fotocamere posteriori del loro iPhone 7 Plus. Praticamente l’applicazione foto si chiude da sola a causa delle temperature troppo alte; ma è qui che sale in nervoso: infatti gli stessi utenti assicurano che le temperature sono assolutamente normali e per niente alte!

Una cosa del genere succedeva ad esempio sui Sony, soprattutto quelli con Snapdragon 810. I modelli nipponici arrivavano a temperature assurde dopo 15 minuti di utilizzo e la fotocamera non si apriva finchè il device raggiungeva temperature più umane.

Ma qui il discorso è diverso. Infatti oltre a questo a volte la fotocamera presenta una schermata completamente bianca e le foto scattate sono o viola o verdi.

Ribadiamo che è un problema hardware e che comunque Apple sostituisce i telefoni difettosi senza fiatare, ma resta il fatto che è comunque una seccatura non da poco per chi ha speso tanti soldi per uno smartphone.

Avete riscontrato un problema del genere?