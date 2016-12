Ciao a tutti amici e ben ritrovati.

Meizu piano piano è riuscita a catturare l’attenzione degli appassionati di tecnologia. Merito dei suoi ottimi prodotti, anche se esteticamente molto uguali tra loro.

Per differenziarsi un po’, la casa cinese ha depositato nuovi brevetti davvero molto interessanti che vediamo nell’immagine in basso.

Il più interessanti tra questi mostra un display classico sulla parte frontale dello smartphone e uno secondario al posteriore. Entrambi i display potranno interagire tra di loro.

A cosa servirà un display del genere? Semplice: se lo smartphone per esempio è scarico, passerà direttamente dal display principale a quello secondario che è molto più piccolo e quindi consuma poca batteria. Ovviamente può essere utilizzato anche per visualizzare le notifiche, lo stato della batteria e del segnale, insomma un po’ come avviene su Lg V10 e V20 tanto per intenderci.

Verrà inoltre rivisto il mitico pulsante Home di Meizu che offrirà nuove gesture che lo renderanno ancora più smart.

Insomma nessuna novità eclatante ma, se davvero un telefono del genere vedrà la luce, almeno avremo qualcosa di nuovo.

