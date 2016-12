Auricolari di qualità a 4 euro? Sì, con Xiaomi

Xiaomi è qualità a basso costo, lo dimostra (anche) con questi auricolari

Xiaomi è un marchio low cost dalle prestazioni al top, lo ha dimostrato ancora riasciando un nuovo modello di cuffie chiamato Piston Fresh.

Le nuove cuffie in-ear sport hanno un sistema di ammortizzazione 3 ° generazione ed è disponibile in 5 diversi colori: nero, rosa, viola, bianco e azzurro.

La camera metallica del è realizzata in lega di alluminio anodizzato che viene fatto passare attraverso un processo di sabbiatura che conferisce una texture antigraffio, anti-impronta digitale, e la sensazione antiscivolo. Gli auricolari sono in silicone e disponibili in due dimensioni: piccole e grandi.

Il sistema di ammortizzazione 3° generazione utilizza un sistema di aerazione separato per la parte anteriore e posteriore. L’aria entra dalla camera anteriore ed esce attraverso la camera posteriore. Il sistema di consente di ottimizzare le prestazioni tri-band.

Xiaomi Piston Fresh dispone di un controller con un microfono integrato e un pulsante che può essere utilizzato come play/pausa quello o per rispondere e terminare le chiamate.

Il costo è di solo 4 euro, cosa volete di più, un lucano?

FONTE