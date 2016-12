Torniamo a parlare del tanto chiacchierato Galaxy S8.

Stanno uscendo talmente tante notizie che alla fine quando lo presenteranno non ci diranno niente di nuovo.

L’ultima indiscrezione riguarda ancora le dimensioni del display. Che ci saranno due versioni ormai è certo, quello che non è certo riguarda il polliciaggio dei due smartphone.

Si è sempre parlato di un modello da 5,7 pollici e di uno da ben 6,2 pollici, ma l’ultima novità parla invece di una variante da 5 pollici e di una da 6 pollici con cornici molto ridotte.

Probabilmente un display da 5,7 pollici (per il modello piccolo) avrebbe scatenato le ire dei fan di Samsung e quest’ultima avrebbe deciso di un modello più piccolo e maneggevole e di uno padellone per accontentare i patiti di display extra-large.

Prende sempre più corpo l’ipotesi che il Galaxy S8 Plus (questo il nome del modello più grande) sarà una specie di sostituto del Note 7 (pace al software suo).

La cosa che è quasi certa è la mancanza del tasto Home per far spazio ad un display più grande in dimensioni contenute. Insomma non abbiamo nessuna certezza e non ne avremo per almeno un altro mese, ma il Galaxy S8 sta prendendo forma e promette davvero molto bene.

Voi, eventualmente, quale variante comprereste?