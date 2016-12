Ciao a tutti amici dello Zio Bob, ben trovati!

Chi di voi ha uno smartphone Xiaomi? Probabilmente tanti. Ormai questo marchio cinese è entrato nel cuore di noi malati di tecnologia. E’ vero, per adesso gli Xiaomi presentano un po’ di problemi per quanto riguarda la garanzia e la famosa banda a 800 MHz. Inoltre bisogna essere un po’ “smanettoni” con alcuni modelli, ma ormai le operazioni per installare ad esempio le Google App sono alla portata di tutti.

Una delle cose più fastidiose dei telefoni Xiaomi e, in generale, di tutti i device che vengono dalla Cina, sono sicuramente tutte quelle app in lingua cinese assolutamente inutili e incomprensibili per noi italiani. Ma si possono tranquillamente disinstallare.

Quelle che non si possono disinstallare sono le app di sistema. Ma con la MIUI 9 anche questo limite verrà superato. L’annuncio viene direttamente dal Product Manager MIUI che ha parlato nel corso del Global Tech 2016.

Ma Ji ha affermato che la rimozione di app di sistema non causerà alcun danno allo smartphone come invece avviene adesso e questa è una notizia BOMBA per tutti coloro che amano personalizzare il telefono in ogni singola parte.

Pensate a quante applicazioni doppione ci sono in uno smartphone, alla fine se ne utilizza solo una e l’altra la possiamo cestinare senza il minimo problema.

Un’altra notizia interessante riguarda le app proprietarie di Xiaomi che saranno disponibili anche ai device non Xiaomi.

Insomma la nuova MIUI 9 non è ancora uscita e già ci piace un casino, e a voi?