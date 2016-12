Design dual Edge per il prossimo top di gamma?

In casa Huawei sono concentrati sul prossimo modello top di gamma: il Huawei P10.

Abbiamo già visto diversi rumors a riguardo e oggi vediamo cosa ci propone un utente Weibo:

Da questo post possiamo notare tre cose:

il design sarà dual-edge

il lettore di impronte digitali sarà nella parte frontale e non sul retro

potrebbe avere il supporto alla ricarica rapida

La ricarica rapida sarebbe una novità in casa Huawei ma questo ci fa supporre che il body non sarà in metallo ma in vetro in quanto quest’ultimo è più adatto al wireless charging.

Ovviamente Huawei per adesso non conferma niente, è ancora troppo presto, ma se le voci si rincorrono insistenti un fondo di verità c’è sempre.

Cosa ne pensate?