Paga 5€ e ricevi 25€ in app su Amazon App Shop

Spendi 5€ e ne ricevi 5 volte di più!

Ragazzi se fate parte di coloro che giustamente supportano gli sviluppatori comprando le loro applicazioni o tramite acquisti in app, non potete perdere questa promozione che fa Amazon sul suo negozio virtuale valida solo per le giornate di oggi 23 dicembre e domani 24.

Questa offerta è riservata a coloro che non hanno mai acquistato in precedenza Coins Amazon, i codici sono fino ad esaurimento, infatti sono solo per i primi 7000. Questa promozione è valida solo una volta per ogni account. L’offerta non è trasferibile e non può essere rivenduta. Non è consentito il pagamento in contanti.

Accedi all’offerta

Sfrutterete l’offerta