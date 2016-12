Ciao Amici e ben ritrovati!

Oggi torniamo a parlarvi di uno dei best buy di quest’anno cioè lo Xiaomi Redmi 4 Note.

Con circa 150€, ma anche meno, vi portate a casa uno smartphone con fotocamera da 13 Megapixel, processore Mediatek Helio X20 e una super batteria da 4.100 mAh.

Le colorazioni disponibili erano oro, argento e grigio scuro ma dal prossimo mese si aggiungeranno anche blu e nero.

Non una rivoluzione, ma sicuramente avere a disposizione altre due variante cromatiche non è per niente male soprattutto perchè, lo ricordo ancora, non stiamo parlando di un top di gamma.

Le caratteristiche tecniche saranno identiche agli altri modelli ma c’è da precisare che i nuovi colori saranno disponibili solo per le versioni da 3 Gb di Ram con 32 Gb di storage e 3/64 Gb. La versione più economica da 2 Gb non è inclusa.

Un altro ottimo motivo per innamorarsi di questo fantastico device di casa Xiaomi!

Cosa ne pensate?