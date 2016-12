Runtastic Pro gratis solo oggi con il codice sconto

Troppi panettoni? Ci pensa Runtastic

In occasione di Natale avete in programma di abbuffarvi? Bene, preparatevi a smaltire tutto il cibo natalizio con la migliore applicazione di corsa che vi sconterà l’applicazione dal prezzo iniziale di 4,99€.



Scegli un Piano di Allenamento cardio sviluppato da un esperto per raggiungere i tuoi obiettivi: sarà una guida in più per raggiungere obiettivi quali perdita peso, migliorare la durata, arrivare ai 10km, una mezza maratona, una maratona o un corpo tonico!



Vi state chiedendo come fare per avere Runtastic totalmente gratis? Basta andare sul Play Store e inserire il codice APPOFTHEDAY, cercando tra le impostazione dell’app, in questo modo avrete tutte le funzioni “pro” a disposizione.