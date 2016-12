Xiaomi fa sul serio: Mi Notebook Air 4G

Notebook potenziati con altoparlanti AKG e tecnologia Dolby Audio.

Tempo di presentazioni in casa Xiaomi.

L’azienda cinese ha deciso di fare sul serio anche sul mercato laptop , presentando i nuovi Mi Notebook Air 4G da 12,5 e 13,3 pollici.

In partnership con China Mobile è stato possibile aggiungere il modem LTE di quarta categoria in grado di raggiungere una velocità massima in download di 150 Mb/s.

Design invariato rispetto al precedente modello per i due portatili.

Di seguito le specifiche tecniche.

Mi Notebook Air 12,5 pollici:

schermo da 12,5 pollici full hd

processore Intel Core M3-6Y30 2.2 GHz

GPU Intel Hd Graphics 515

4 GB di RAM DDR3 1866 Mhz

batteria da 37 WH, autonomia fino a 11.5 ore

Memoria SSD da 128 GB espandibili

connettività 4G LTE

Wi-Fi 802.11 ac 2×2

Bluetooth 4.1

Usb 3.0

HDMI

USB Type-C

Chip Realtek ALC233, tecnologia Dolby Audio

doppio altoparlante AKG da 1 W

sistema operativo Windows 10

dimensioni: 292 x 202 x 12.9 mm

peso: 1.07 kg

Mi Notebook Air 4G 13,3 pollici:

schermo da 13,3 pollici full hd

processore Intel Core i7 3 GHz

GPU NVIDIA GeForce GT 940 MX con 1 GB DDR5 dedicati

8 GB di RAM DDR3 2133 Mhz

batteria da 40 WH, autonomia fino a 9.5 ore

Memoria SSD da 266 GB espandibili

connettività 4G LTE

Wi-Fi 802.11 ac 2×2

Bluetooth 4.1

Usb 3.0

HDMI

USB Type-C

Chip Realtek ALC233, tecnologia Dolby Audio

doppio altoparlante AKG da 1 W

sistema operativo Windows 10

dimensioni: 309.6 x 210.9 x 14.8 mm

peso: 1.28 kg

I due notebook sono presenti in colorazione oro e argento ai prezzi di 648 € e 964 € rispettivamente per il prodotto minore e maggiore.