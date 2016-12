Ciao a tutti amici di BobHax.

I display flessibili sono il futuro della tecnologia e questo lo sappiamo, ma per adesso abbiamo visto solo prototipi, niente che sia davvero commercializzabile.

E a quanto pare nel 2017 le cose non cambieranno. Lo afferma Kolon Industries (il nome è inquietante) una società che produce questo tipo di dispositivi quindi ci possiamo fidare; ben 5 aziende infatti sono pronte a produrre in massa dispositivi flessibili ma solo nel 2018, non prima. Segno che questa tecnologia non è ancora pronta e meglio così: sarebbe spiacevole trovarsi di fronte un device che poi non funziona.

Ma una volta che inizierà la commercializzazione sarà una vera e propria rivoluzione che farà guadagnare fino al 20% in più nel 2019 quando è prevista l’invasione.

Dunque per adesso dobbiamo accontentarci di display curvi o device borderless, ma il futuro si prospetta molto molto interessante!