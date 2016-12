Ciao amici e ben ritrovati!

Qual è il best buy di quest’anno? Domanda molto soggettiva in quanto i gusti sono molto personali anche nel settore tecnologico.

Ma uno di questi è sicuramente l’Honor 8. Uno smartphone molto chiacchierato e sempre in positivo. Display molto bello, ottima doppia fotocamera, autonomia più che soddisfacente e un sensore di impronte digitali davvero ben implementato anche nelle gesture.

Per portare a casa questo prodotto occorrevano 400€ e già così è un ottimo prezzo. Ora che è calato vistosamente è ancora più appetibile.

Se volete un’ulteriore conferma, vi basti sapere che il telefono, che nativamente ha Android 6.0, verrà aggiornato all’ultima versione 7.0 nel mese di febbraio.

La conferma arriva direttamente da Huawei. Non abbiamo il giorno esatto ovviamente ma almeno abbiamo un periodo ben preciso. Se volete provare Nougat in anteprima è comunque disponibile una versione beta, se invece non avete fretta basterà aspettare poco più di un mese per avere la 7.0.

Con Nougat arriverà anche la nuova EMUI 5.0 che offre, tra le altre cose, la possibilità di poter “sdoppiare” il telefono e creare una sezione privata (una cosa del genere l’avevamo vista sul Note 7).

Dunque ancora un po’ e Honor 8 riceverà il tanto atteso update.

Come vi trovate con questo telefono?