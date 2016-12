Ci troveremo a parlare di Nokia ancora per molto.

Sono trapelate sul web, in maniera del tutto casuale (si, come no…), due nuove foto di uno smartphone Nokia.

La prima foto è questa e chiarisce in maniera assoluta che si tratta proprio di un modello Nokia.

La seconda è questa e, come la precedente, ci da indicazioni di come saranno disposti i tasti di navigazione: prima di tutto saranno a scocca e non a display, poi possiamo notare che sono touch.

Il tasto “Back” è posizionato a sinistra mentre il multitasking a destra. Ma quello che ci interessa di più è il tasto Home centrale. Sembra un classico tasto clickabile ma molti sperano che nasconda al suo interno anche un sensore di impronte digitali.

Ok, la qualità delle immagini è scadente, ma sufficiente per farci capire nuove cose su uno degli smartphone Nokia (non sappiamo se si tratta del C1, del D1C o del modello Z2 Plus).

Ancora un po’ e la nostra curiosità verrà soddisfatta.