Ben trovati amici dello zio Bob.

Torniamo a parlare del Huawei P10. Pochi giorni fa abbiamo visto un’indiscrezione riguardante il display del prossimo top di gamma che dovrebbe essere edge.

Bene, l’ultimo rumor dice l’esatto contrario.

Come vedete dalla foto il display di questo P10 (non confermato) è Flat e non Edge. Allora a chi dobbiamo credere?

Come spesso accade la verità potrebbe essere nel mezzo. Huawei potrebbe pensare ad un P10 “classico” con schermo piatto e commercializzare una versione “Plus” con schermo Edge che, nemmeno a dirlo, costerà di più.

Ma le novità non finiscono qui: come potete vedere la parte frontale ospita il sensore di impronte digitali che è identico a quello del Mi 5S di Xiaomi e quindi ad ultrasuoni. Sarebbe una novità assoluta per un Huawei della serie “P” visto che il fingerprint è stato posto dietro nei P9 mentre era assente nei precedenti.

Visto che ci siamo, diamo anche uno sguardo al retro del dispositivo dove troviamo la doppia fotocamera Leica, il Flash LED e la messa a fuoco laser.

Prendete il tutto come un rumor ma, se dovesse essere confermato, cosa ve ne pare?