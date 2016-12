Cosa significa la morte di Cyanogen e di Lineage in arrivo?

Cyanogen Inc.: tutti i servizi saranno interrotti dopo il 31 dicembre 2016.

Questo annuncio ha confuso molto con speculazioni su ciò che sarebbe realmente accaduto a CyanogenMod. Alcune persone erano convinte che non sarebbe cambiato nulla per quanto riguarda la ROM. Tuttavia, il team di CyanogenMod ha chiarito che tutto il supporto monetario e infrastrutturale per CyanogenMod da Cyanogen Inc. cesserà.

Questo significa che gli sviluppatori che contribuiscono al progetto open source, così come i server per le nightly, non verranno più retribuiti. CyanogenMod non riceverà più nightly build dopo il 31 dicembre.

Il team CyanogenMod non continuerà allo sviluppo del progetto. Cyanogen Inc. detiene i diritti del marchio, anche se i developer dovessero trovare un flusso di entrate alternative (magari tramite donazioni), “il gioco non vale la candela” a causa dei potenziali problemi legali con cui potrebbero essere coinvolti se Cyanogen Inc., e tutti i marchi che l’azienda possiede tra cui CyanogenMod, se dovesse essere venduta ad un’altra società.

Tuttavia, CyanogenMod verrà denominata LineageOS. Steve Kondik spera di rivitalizzare CyanogenMod attraverso il suo contributo. Non sappiamo se LineageOS decollerà, ma se succedesse, la squadra potrebbe trovare un server per le build e ripristinare la vecchia infrastruttura CyanogenMod questo significherà che rimarrà tutto invariato per gli utenti.

Cyanogen Inc. non si sta spegnendo, almeno non ancora. L’azienda si concentrerà su un nuovo progetto per rendere compatibile Android con gli smartphone modulari.

Anche se CyanogenMod è ufficialmente morta, il progetto open source sarà vivo come LineageOS. Ma se LineageOS non avesse la stessa continuità di CM? Questo scenario sarebbe davvero terribile per gli amanti della ROM.

FONTE