Huawi Mate 9 riceve un nuovo colore: nero ossidania

Disponibile una nuova variante di colore per il top di gamma cinese.

Huawei Mate 9 è sicuramente uno dei terminali più apprezzati di questo fine 2016. E’ stato rilasciato nel novembre di questo mese in varie colorazioni. E ora, l’azienda cinese ha aggiunto un nuovo colore all’elenco: nero ossidiana.

A parte il colore, il nuovo modello è identico alle varianti già disponibili in tutti gli aspetti, compreso il prezzo. Per quanto riguarda la disponibilità, la variante nera ossidiana sarà in vendita a partire da oggi, 25 dicembre.