Design già visto ma specifiche interessanti.

Buongiorno amici e ben ritrovati.

Torniamo a parlare di Meizu e di quello che sarà il suo prossimo device: il modello M5S. Il dispositivo ha già ottenuto la certificazione 3C (per chi non lo sapesse è la Certificazione obbligatoria cinese per la standardizzazione della qualità dei prodotti come, per esempio, il sistema europeo CE) ed è quindi pronto a fare il suo debutto sul mercato.

Come potete vedere dalle immagini il design è uguale a quello dell’ M5 Note, segno che c’è poca fantasia in Meizu.

Vediamo un po’ le specifiche tecniche:

display da 5,2 pollici HD

processore octa-core da 1,3 GHz

Ram da 2/3/4 Gb

Memoria interna da 16/32/64 Gb

fotocamera anteriore da 5 Mpixel

fotocamera posteriore da 13 Mpixel

batteria da 2.930 mAh

Android 6.0

Il telefono sarà spesso 8,4 mm e sarà disponibile in varie colorazioni. Data di lancio? Non c’è ancora ma a questo punto sicuramente se ne riparlerà a gennaio. Non abbiamo ovviamente neanche il prezzo ma questo varierà in base alla Ram e al quantitativo di memoria.

Come vi sembra?