Samsung Galaxy S8: 8GB di RAM, UFS 2.1, e SoC a 10 nm

Secondo una news proveniente dalla Cina, il Samsung Galaxy S8 sarà disponibile con 8GB di RAM, più dei 6 GB a cui abbiamo assistito fin ora. La voce è uscita sotto forma di un post Weibo da un informatore che si dice di avere fonti concrete quando si tratta di rumors inerenti a Samsung.

La voce rivela che il telefono dovrebbe avere un SoC proprietario, prodotto con il processo a 10nm. Si dice anche che il dispositivo sarà caratterizzato da memorie flash UFS 2.1.

Nel caso in cui vi siate persi una precedente anticipazione , un recente leak, proveniente dalla Corea del Sud, ha anticipato che il telefono sarà disponibile in due dimensioni: circa 5 pollici (Galaxy S8) e 6 pollici (Galaxy S8 Plus).

Entrambi saranno svelati in un evento a New York nel mese di aprile.