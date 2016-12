Ciao amici e ben trovati.

Con il nuovo anno ormai alle porte scatta la caccia alla data di presentazione dei nuovi device, soprattutto i top di gamma.

Ci aspettiamo grandi cose dai vari brand ma sicuramente il più atteso è il Galaxy S8. Quasi sempre i modelli di punta di Samsung (almeno quelli della serie S) vengono presentati in occasione del Mobile World Congress di Barcellona o in un evento a margine dedicato ma quest’anno le cose potrebbero cambiare.

Tutta “colpa” dello Snapdragon 835. Questo processore, come sapete, è prodotto da Qualcomm in collaborazione proprio con Samsung. La casa coreana non riesce a velocizzarne la produzione che è più difficile dagli altri per via del processo a 10nm. Ecco spiegato perchè il Galaxy S8 uscirà probabilmente ad aprile.

Stesso destino anche per lo Xiaomi Mi 6: diversi rumors indicavano il 14 febbraio come data di presentazione, ma sembra proprio che il device slitterà anch’esso ad aprile o addirittura a maggio.

Insomma noi tecno-malati non vediamo l’ora di metterci le mani sopra, ma forse è meglio aspettare un po’, fare le cose per bene ed evitare brutte figure, vero Samsung?