Ciao amici e ben ritrovati.

Neanche il tempo di vedere all’opera il Kirin 960 che già si parla del successore: il Kirin 970.

Huawei, come sappiamo, fabbrica i processori in casa. L’azienda che si occupa di questo è HiSilicon, società controllata da Huawei. Nel corso del tempo i Kirin si sono dimostrati processori validissimi non solo i top, ma anche quelli montati a bordo di device di fascia media (pensiamo al 650 a bordo del P9 Lite).

E anche i top non fanno rimpiangere SoC più blasonati con lo Snapdragon 821. Certo, se andiamo a vedere i punteggi dei vari benchmark la differenza c’è, ma come dice lo zio Bob le palle si vedono nell’uso quotidiano, e nell’uso quotidiano tutta questa differenza non c’è.

Il Kirin 960 ha debuttato con il Huawei Mate 9, telefono fantastico che è probabilmente il migliore dell’anno se non consideriamo il fattore prezzo.

Ma si sta già pensando al suo successore cioè il Kirin 970. Sarà un processore octa-core composto da quattro core ARM Cortex-A73, e quattro core ARM Cortex-A53. La frequenza di clock massima andrà dai 2,8 GHz ai 3 GHz. Inoltre utilizzerà un processo a 10 nm e avrà il pieno supporto a tutte le bande LTE.

Probabilmente il processore sarà presentato nel primo trimestre del 2017 ma è impossibile vederlo a bordo del Huawei P10 perchè manca il tempo materiale. Lo vedremo sicuramente nel Mate 10 verso la metà dell’anno così come è stato quest’anno con il Kirin 960 sul Mate 9.

Cosa ne pensate dei processori made in Huawei?