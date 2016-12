Il nuovo speaker di LG fluttua ed è impermeabile

LG: non solo smartphone al CES

Pochi giorni fa, LG ha annunciato che metterà in mostra un bel paio di nuovi smartphone al CES (non stiamo parlando di WC 😆 ), l’azienda ha anche annunciato che presenterà un interessante altoparlante Bluetooth galleggiante chiamato PJ9 durante la fiera di Las Vegas.

L’altoparlante cerca ha un design futuristico e offre un suono a 360 gradi e ha una certificazione IPX7, ciò significa che può essere immerso in 1 metro di acqua per un massimo di 30 minuti. Secondo il produttore, la batteria consente 10 ore di uso continuo. Quando si esaurisce l’altoparlante per fortuna non cadrà sul pavimento, ma invece atterrerò in sicurezza sulla sua base: il woofer. Non appena atterra, l’altoparlante si caricherà automaticamente.

L’altoparlante ha un design molto semplice a forma ovale che e fluttua sopra il woofer. Sarà disponibile il colore bianco lucido.

LG non ha ancora svelato il prezzo o quando sarà commercializzato nei mercati di tutto il mondo. L’azienda annuncerà ulteriori dettagli durante la presentazione ufficiale del dispositivo.

Vi piace?