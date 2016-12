Acquistare il tablet di Altroconsumo a soli 2€? Ve lo dice lo zio

Un tablet a 2€, perchè no?

Altroconsumo offre a tutti i nuovi iscritti la possibilità di avere un tablet a 2€, che sicuramente non è un top di gamma ma potreste usarlo per regalarlo ai vostri figli più piccoli o a persone che non hanno grandi esigenze. E’ utile anche per guardare film e non consumare la batteria del tablet/pc principale!

Altroconsumo è affidabile? Sì, ho preso negli anni scorsi anche un altro tablet e uno smartphone, la qualità non è da paragonare ai telefoni di nuova generazione ma sono ottimi come riserva.

Ecco le caratteristiche del tablet di marca non pervenuta:

Schermo touch da 8″

Fotocamera frontale da 2 Megapixel e posteriore da 3 Megapixel

Video player e Music player

Altoparlanti stereo integrati, fornito con caricatore, cuffie e cavo USB

Ram 1gb

Sistemi supportati: Windows XP/VISTA/Win7/Win8/Win10/MAC

Memoria interna da 8GB di cui 3 utilizzati dal sistema operativo ed esterna fino a 32GB con Sd card (non inclusa)

Come fare per avere il tablet?

E’ molto semplice: basta disporre di una carta con IBAN, inserire i dati richiesti. Una volta effettuata la registrazione (e confermato il pagamento di 2€) vi verranno spedite le riviste del sito. Dopo aver controllato l’effettivo accredito dei 2€ sul vostro conto potete disdire l’abbonamento di Altroconsumo altrimenti pagherete 23€ per trimestre. (Se volete che vi spieghi come fare con una nuova guida scrivetelo nei commenti)

Per registrarsi basta accedere qui

Dopo quanto tempo arriva il regalo?

Il regalo arriva entro 180 giorni, potete controllare dal sito (il mio account -> il mio regalo) lo stato ed essere avvisati tramite mail o messaggio.