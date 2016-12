Ben ritrovati amici dello zio Bob!

In questo articolo parleremo di Motorola. Come ben sapete ormai è proprietà di Lenovo che, in maniera intelligente, ha deciso di non cancellare il glorioso marchio “Moto”.

Nel 2017 potrebbe arrivare il Motorola Droid Turbo 3, successore del Moto Droid Turbo 2 che, purtroppo, è stato commercializzato solo negli USA in esclusiva con l’operatore Verizon.

Su Weibo sono trapelate delle immagini di quello che potrebbe essere il dispositivo.

Possiamo fare delle considerazioni su questo device (assolutamente non confermato):

E’ molto sottile, speriamo non a scapito della batteria nella parte posteriore, in alto, troviamo una banda più spessa per la fotocamera Hasselblad. Questa scelta estetica potrebbe far storcere il naso a molti

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, il nuovo Moto Droid 3 dovrebbe avere:

processore Snapdragon 820

4 Gb di Ram

32 Gb di memoria interna

sensore di impronte digitali sul fronte

fotocamera da 16 Mpixel

Android Nougat

Specifichiamo ancora una volta che si tratta di rumors non confermati. Vi piacerebbe un Motorola così?