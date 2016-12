Gionee M2017 con una super batteria e prezzo elevato

Gionee M2017 è uno smartphone per pochi, non per vegani

Gionee ha deciso di svelare questo nuovo dispositivo solo pochi giorni prima della fine del 2016. Il Gionee M2017 ha generato molto scalpore per il suo design unico.



Il Gionee M2017 ha:

un doppio display curvo AMOLED 2K 5,7 pollici,

un processore Snapdragon con clock a 653 1.95GHz,

6 GB di RAM

128 GB / 256 GB di memoria interna.

Due fotocamere sul retro con un sensore da 12 megapixel e 13 MP con zoom ottico. Le telecamere hanno una velocità di messa a fuoco di 0,03 secondi e hanno anche messa a fuoco rapida sotto luce fioca.

La telecamera frontale ha un sensore 8MP

Lettore di impronte posto davanti.

Batteria da 7000 mAh

Il Gionee M2017 ha una batteria 7000 mAh (sì, avete letto bene), in realtà sono due batterie da 3500 mAh collegate in parallelo in modo da ridurre la temperatura di carica e aumentare la sicurezza. E’ uno degli smartphone con più batteria!

Lo smartphone può essere a sua utilizzato per ricaricare altri dispositivi.

C’è un chip di sicurezza dedicato nel Gionee M2017 che protegge i dati degli utenti che utilizzano la crittografia hardware. I dati memorizzati sul chip non sono accessibili tramite forza bruta o tramite decriptazione, se provate ad accedere con questi modi si autodistruggeranno i file. Il chip è in grado di crittografare anche le chiamate, i messaggi e le verifiche di pagamento.

Il lettore di impronte digitali utilizza un sistema a infrarossi per rilevare cambiamenti nel flusso sanguigno in modo da determinare se l’impronta digitale è “viva”.

Il Gionee M2017 viene presentato con “Amigo 3.5” che si basa su Android Marshmallow.

L’M2017 è un telefono cellulare di lusso,. La parte posteriore è rivestito in pelle di vitello tagliata a mano provenienti dagli Stati Uniti. La cornice laterale è realizzato in alluminio.

Il prezzo è di circa 1007 dollari per la versione da 128GB e 6GB, 24.446 dollari per la versione da 256 GB 6 GB + rivestito con pelle di coccodrillo, invece che con pelle di vitello. Sarà in vendita il 6 gennaio attraverso canali online e offline di vendita.

Gionee offre ai proprietari un esclusivo servizio post-vendita. Se si rompe lo schermo entro il primo anno sarà sostituito gratuitamente. I proprietari possono anche godere di un periodo di garanzia esteso di 2 anni dopo la registrazione e non dovranno pagare per la logistica se mandano in assistenza il loro dispositivo difettoso. Io aggiungerei “E ci credo.. con quello che costa!”

FONTE