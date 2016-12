Abbiamo le prime conferme.

Sony purtroppo sta attraversando un periodo molto delicato. Per dare una scossa al suo mercato, nel 2017 deve cercare di produrre smartphone che siano all’altezza della concorrenza e che costino il giusto (Sony con i prezzi esagera sempre).

Abbiamo una prima immagine reale del prossimo Sony Xperia XZ (2017) che debutterà il prossimo anno.

Ok, l’immagine non è chiarissima ma possiamo comunque vedere come i bordi sono curvi e probabilmente avrà il doppio altoparlante.

Il telefono avrà (ma le caratteristiche tecniche non sono ancora sicure al 100%) il nuovo Snapdragon 835 e 4 GB di Ram, sensore di impronte digitali e la certificazione IP 68 contro polvere e liquidi (caratteristica molto cara a Sony).

L’azienda sarà presente al Ces di Las Vegas ma difficilmente presenterà questo modello; molto più probabile una sua presentazione nel corso del MWC di Barcellona a febbraio.

Come lo trovate?