SUPER NINTENDO MINI ALLE PORTE

DOPO IL CLAMOROSO SUCCESSO DEL NES MINI NINTENDO SEMBRA VOGLIA RIPROVARCI CON SNES.

Dopo il grande successo di critica e di vendite di Nintendo NES Mini sembra che la grande N voglia davvero commercializzare una delle sue console di più grande successo in versione mini, infatti poco tempo fà la casa nipponica avrebbe registrato in Giappone l’immagine del proprio controller.

Ricordiamo che del Super Nintendo Entertainment System se nè distribuirono quasi 50 milioni, uscì in Giappone nel 1990 e solo due anni dopo in Europa e vanta un parco giochi davvero pregiato come ad esempio : Mario, Final Fantasy, The Legend Of Zelda, Super Metroid, Donkey Kong Country, Street Fighter, Killer Instinct, Prince Of Persia e chi più ne ha più nè metta!

Voi ragazzi ve lo ricordate? Quante ore dei vostri pomeriggi ci avete giocato? E soprattutto lo comprereste?