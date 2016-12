Un Redmi bruciato: che Xiaomi stia facendo la furbetta?

Buongiorno amici di BobHax e ben ritrovati.

Questo è stato l’anno dei telefoni bruciati. L’esempio più clamoroso è sicuramente il Note 7 ma ci sono stati anche altri telefoni che hanno fatto la stessa fine anche se in casi molto più isolati. E se a questi si aggiungesse uno Xiaomi imploso?

Impossibile direte voi, ne avrebbero parlato tutti e si sarebbe sollevato un polverone dato che gli Xiaomi sono telefoni molto conosciuti e molto amati dai tecno fan.

E invece è possibile…

Dall’immagine si vede chiaramente un dispositivo Redmi bruciato. Ora, questo potrebbe anche non voler dire niente. Magari è un modello difettoso, magari chi lo possedeva l’ha maltrattato al punto tale da farlo bruciare, insomma potrebbe anche non essere colpa di Xiaomi.

Invece pare proprio che Xiaomi abbia PAGATO l’utente che ha avuto questo danno in cambio del loro silenzio. Cerchiamo di ricostruire quanto accaduto: una madre ha regalato un dispositivo della famiglia Redmi a sua figlia e questo il primo di marzo; il 21 dicembre, mentre il telefono si stava ricaricando, ha iniziato a surriscaldarsi e, nonostante sia stato subito tolto dalla carica, è imploso!

Il telefono è stato ricaricato con il suo caricabatterie originale e non è stato usato durante la carica. Xiaomi ha verificato l’accaduto e ha deciso di risarcire la famiglia con 600 Yuan. Ma per averli la signora ha dovuto firmare una clausola che prevedeva la NON DIVULGAZIONE della notizia ai media o ai social altrimenti non avrebbe ricevuto una sverza di niente; così la signora ha firmato! Gli avvocati di questa famiglia si sono subito messi all’opera e hanno appurato che questa clausola non è valida ed ecco che la notizia è saltata fuori.

Se tutto ciò venisse confermato sarebbe davvero grave per Xiaomi anche perchè è più onesto fare come Samsung ed ammettere i propri errori. Cosa ne pensate? Scatenatevi nei commenti.