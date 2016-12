ARRIVANO I PRIMI MATERIALI PUBBLICITARI PER RED DEAD REDEMPTION 2

La catena Britannica “Game” inizia ad esporre il materiale pubblicitario di Red Dead Redemption 2.

Proprio in queste ore appaiono in rete le prime foto scattate alla catena Inglese Game, le quali ritraggono i primi materiali pubblicitari di Red Dead Redemption 2, nella prima foto possiamo vedere un box che riporta la scritta “autunno 2017” esattamente come nel sito ufficiale, nella seconda la “classica” immagine di Red in formato locandina.

Risulta abbastanza chiaro che Rockstar ,che a quanto pare ha già iniziato la campagna pubblicitaria, renderà questo gioco un vero e proprio fenomeno mediatico, ma la vera domanda è: sarà all’altezza del suo predecessore?