Huawei Mate 9 Pro, che bellezza…. costosa! Focus + Recensione dello Zio

​Huawei ormai può essere considerata un top player del mondo smartphone. Si è consacrata quest’anno con la gamma P9 e, ancor di più, presentando Mate 9, un device pauroso.

Noi abbiamo apprezzato tutti i top di gamma di Huawei nel 2016 con grande entusiasmo.

A livello assoluto, Mate 9 era secondo noi il miglior smartphone del 2016 (rapporto qualità prezzo apparte).

Contemporaneamente alla sua presentazione, molti ricorderanno che gli fu affiancato Mate 9 Porsche Design.

Si trattava di un terminale destinato esclusivamente agli Store Porsche, da affiancare magari all’acquisto di un automobile, in cui 1395€ di telefono non fanno poi così la differenza? Giusto? Bah.

Prendete Mate 9 Porsche Design, togliete il logo Porsche, abbassate il prezzo, e avrete Mate 9 Pro.

Huawei Mate 9 Pro è uno smartphone concettualmente ben diverso da Mate 9. Differisce nel design, nelle dimensioni, nel display.

Il lettore d’impronte passa frontalmente ed è fulmineo.

Il display diventa un 5.5 pollici AMOLED QHD (2560×1440) leggermente curvato ai lati, che restituisce un effetto più simile a quello di Note 7 che S7 Edge.

Il display amici, è bellissimo, di qualità sorprendente, con colori vividi ma naturali, contrastati e ben definiti, molto luminoso. Qualitativamente è un gran bel salto in avanti rispetto a Mate 9. Inoltre la curvatura, nell’uso quotidiano, non infastidisce minimamente.

Il retro del telefono è realizzato in una bellissima scocca in alluminio spazzolato in parte simile a quanto visto con P9 Plus, ma ancora più lucido e appagante agli occhi. Spessore di soli 7,5 millimetri.

Sul serio, a livello estetico e di materiali, questo telefono è clamoroso.

Parte audio ottima, sia a livello di chiamata che con i contenuti multimediali, il suono riprodotto è alto e di qualità. Merito dello speaker stereo che sfrutta la cassa sul bordo inferiore e la capsula auricolare contemporaneamente.

Iniziamo a parlare di Hardware.

Processore top di Huawei nel 2016.

HiSilicon Kirin 960 Octa Core abbinato alla GPU Mali-G71MP8. Prestazioni oscene.

Il Kirin 960 è una CPU che offre risultati a livello dello Snapdragon 821, ma con due vantaggi.

È meno energivoro, e la batteria da 4000 mah ringrazia umilmente. Ed essendo un processore proprietario, il software (Emotion UI 5.0 con Android 7.0) viene cucito a pennello addosso alla CPU, come per esempio accade in iPhone con i processori A.

Ottimizzazione senza confini.

Grazie anche a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna (non espandibile…..) il telefono vola, con una velocità spaventosa ed una fluidità quasi senza pari.

E la batteria permette di fare 6 ore e 30 di display acceso con tutto attivo e utilizzo intenso.

Arrivare a sera con abbastanza carica da uscire senza ansie con la vostra dolce e gentile donzella, anche qui è realtà, con un’autonomia soddisfacente.

Reparto ricezione TOP. Huawei ci ha abituato a non avere rivali in quanto alla ricezione dei suoi device, ma con i Mate 9 si è superata.

LTE con tre tacche nel cesso bunker sovietico dell’ufficio dello Zio Bob, WiFi con altrettanta qualità.

Chiamata eccellente, e connettività da Champions League coronata, anche in versione cinese, dalla tanto agognata banda 800 MHz.

E a proposito, acquistandolo da Smartylife, lo smartphone arriverà con lingua italiana e Play Store già installato, in pratica non troverete differenza rispetto all’acquisto della versione europea (ancor più costosa).

Il reparto fotocamera è sostanzialmente lo stesso di Mate 9. Quindi ottimo.

Abbiamo l’accoppiata con Leica che anche qui si traduce in un sensore principale da 12 megapixel abbinato ad uno monocromatico da 20 megapixel.

I risultati sono ottimi, l’algoritmo che lega questi due sensori funziona in modo sempre più efficace, e potrebbero esserci addirittura dei miglioramenti futuri lato software.

Uno è già arrivato. Il già ottimo zoom “ottico” garantito dal secondo sensore e già presente su Mate 9, si è aggiornato passando da un massimo di 2x a 4x. Senza perdita di definizione né sgranatura della foto. Veramente ottimo.

E quindi in definitiva ottima camera, che scatta ottime foto in condizioni di buona luce e buone foto con luce scarsa (anche se con poca luce S7 rimane superiore).

Parola allo Zio, o meglio, ai suoi scatti.

Amici, Huawei Mate 9 Pro è probabilmente il miglior smartphone del 2016.

Design fantastico, display fantastico, prestazioni fantastiche. Batteria e camera, anche. Il prezzo no.

850€ circa per acquistarlo su Smartylife. È un costo inferiore già di 100€ rispetto al lancio, ma sono davvero tanti.

A quella cifra è facile portarsi a casa due top di gamma 2016 il cui prezzo si è abbassato.

Arriva a casa pronto out of the box (kaddetto??) e in senso assoluto il telefono è veramente il top e merita di essere comprato.

Purtroppo noi, o almeno la maggior parte di noi, non può permettersi di giudicare un telefono senza tener conto del prezzo. Giusto amici?

Qui era il vostro Amin che vi saluta e vi dice

NONENTITY, HEART ENERGY!