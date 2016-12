OnePlus 5 potrebbe avere ottime caratteristiche e un prezzo da capogiro!

OnePlus 5 punta ad essere il migliore di tutti i device, e se arrivasse con 10 GB di RAM e 4000 mAh?

OnePlus sta per sfornare il suo quinto dispositivo top di gamma e dopo una serie di successi decide di superarsi e raggiungere ben 10 GB di RAM. Se 6 vi sembravano inutili, questi sono una vera e propria esagerazione!

La scheda tecnica di questo futuro flagship killer è:

Display: 5,5 pollici QHD

5,5 pollici QHD SoC: Qualcomm Snapdragon 835

Qualcomm Snapdragon 835 Ram: 8 GB

8 GB Batteria: 4200 mAh

4200 mAh Fotocamera anteriore da 8 MP

da 8 MP Doppia fotocamera posteriore da 16 MP

da 16 MP Dash Charge 2.0

Memoria interna da 128 GB e 256 GB

Non si sa ancora quale versione di Android potrebbe essere equipaggiata su questo smartphone per via della morte di Cyanogen Inc. e dell’arrivo di Lineage OS, questi sono dettagli che scopriremo solo tra qualche mese.

Se vi sta salendo la scimmia per il nuovo OnePlus vi posso assicurare che è tutto nella norma. Purtroppo i rumor non ci rivelano quando sarà presentato il top di gamma, non ci resta che attendere! …. Ma il prezzo? Sempre secondo queste voci il prezzo sfiorerebbe i 480€ per la versione da 128 Gb e intorno ai 550 per la versione da 256.

Lo comprereste a questo prezzo?