RESIDENT EVIL 7: AGGIORNAMENTO PER LA DEMO PC.

Capcom decide di espandere la compatibilità a “nuove” CPU per la demo di Residen Evil 7

Arriva per PC l’aggiornamento che rende compatibile la demo di Resident Evil 7 ai processori senza set di istruzioni SSE 4.1, ovvero le famiglie AMD Phenom e Intel Core2. Oltre a questa principale novità vi segnaliamo che sono state ottimizzate anche le prestazioni, con l’occlusione ambientale HBAO+ e sistemato il piccolo ma fastidioso bug che modificava le dimensioni dello schermo al passaggio dalla modalità full screen a finestra.

Per chi di voi lo voglia scaricare ma non lo ha ancora fatto vi lasciamo in compagnia di un piccolo stralcio di gameplay. Per chi invece lo ha già provato saremmo curiosi di conoscere la vostra opinione.

Ricordiamo a tutti gli appassionati del survival horror per eccellenza che la data di rilascio è prevista per il 24 gennaio 2017 .