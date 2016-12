Un utente ha condiviso su Twitter la storia di un televisore LG che ha preso un malware, e ora è diventata inutile!

Qualche anno fa gli smart TV di LG venivano venduti con OS di Google TV. Lo stesso sistema che aveva questa TV, un membro della famiglia installato un app per lo streaming di film, l’applicazione in questione era in realtà malware.

La TV è bloccata con un falso avviso dell’FBI che informa l’utente che sono stati trovati contenuti illegali e bisogna pagare dei soldi. Insomma un ransomware. In questo caso, sembra che sia stato concesso al malware l’accesso amministratore per bloccare lo schermo. Con origini sconosciute abilitate.

Family member’s tv is bricked by Android malware. #lg wont disclose factory reset. Avoid these “smart tvs” like the plague. pic.twitter.com/kNz9T1kA0p — Darren Cauthon (@darrencauthon) 25 dicembre 2016

Il ransomware chiede $ 500 pet sbloccare il dispositivo. Non vi è apparentemente alcun modo per entrare in modalità provvisoria.

LG non ha messi in atto nessun protocollo per risolvere questo problema. L’unica soluzione è un servizio che costa $ 340. Non potrebbe risolvere con un factory reset anziché una procedura così costosa? Per un televisore che è già vecchio, potrebbe avere più senso comprarne uno nuovo. Quindi quando navigate sul vostro vecchio smart TV state attenti ai siti in cui capitate!

