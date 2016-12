iPhone 8, sarà la vera rivoluzione?

Ciao Amici e ben trovati!

iPhone 8 nell’anno del decennale sta catalizzando l’attenzione di molti! Le ultime novità parlano dell’uscita di ben 2 varianti come rivelato da un leak di Weibo. iPhone 7S, iPhone 7s plus nel primo semestre e nel secondo semestre il vero iPhone 8.

Andiamo con ordine: i primi 2 sarebbero il classico upgrade che Apple produce tutti gli anni ovvero la maledetta o benedetta serie s. Troveremo quindi lo stesso processore di iPhone 7 ma con copertura in vetro, non più retro in alluminio, display AMOLED, schermo edge-to-edge, pulsante Home invisibile.

iPhone 8 invece segnerà la vera rivoluzione e monterà il nuovo processore A11 fusion con architettura a 10nm, 3 e 4 gb di Ram, schermo AMOLED da 5.2 e 5.8 pollici edge-to-edge, con tasto fisico Home nascosto che prevederà lo scanner delle impronte digitali Touch ID. Fotocamera con doppio sensore e funzionalità 3D.



Per concludere, troveremo la ricarica wireless, cioè senza fili. A Cupertino stanno lavorando ad un nuovo sistema di ricarica veloce chiamato Energous WattUp. Addio quindi allo spinotto per ricaricare il dispositivo e sarebbe un’altra rivoluzione dopo aver tolto il jack da 3,5.

Amici non ci resta che aspettare e vedere se il 2017 sarà veramente l’anno della rivoluzione per Apple ed il suo flagship.

Diteci cosa ne pensate sotto nei commenti.