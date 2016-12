Snapdragon 835 sarà lanciato ufficialmente al CES 2017

Qualcomm ha annunciato ufficialmente attraverso una serie di tweet il debutto di Snapdragon 835 a CES keynote della prossima settimana.

L’attesissimo chipset sarà disponibile con tecnologia Quick Charge 4 che darà ai dispositivi 5 ore di durata della batteria con 5 minuti di ricarica. Qualcomm sostiene, inoltre, che uno smartphone potrebbe essere ricaricato da 0 a 50% in 15 minuti.

Il chipset dividerà la corrente di ricarica per una più efficiente dissipazione termica al fine di ottimizzare la potenza di erogazione.Un’altra innovazione degna di nota è INOV (Intelligent Negotiation for Optimum Voltage) . Si tratta in realtà di un algoritmo che in un dato momento legge la quantità di energia in base alle esigenze di dispositivi mobili.

L’octacore Snapdragon 835 girerà sui 2,2 GHz con la nuova Adreno 540, che è fino al 30% più potente e il 40% più efficiente della GPU precedente Adreno 530.

Samsung Galaxy S8, LG G6 e Xiaomi Mi6 sono alcuni dei dispositivi segnalati che utilizzeranno il nuovo chipset di Qualcomm.