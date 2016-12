Termina il porgramma Android Nougat Beta per Galaxy S7 ed S7 Edge

In arrivo il rilascio ufficiale che porterà l’upgrade di versione.

Giorni movimentati in casa Samsung. Con l’ultimo aggiornamento ( il quinto) gli utenti di S7 Edge ed S7 , che hanno aderito al programma Android Nougat Beta,con molta probabilità vedranno terminare il rilascio di questi aggiornamenti.

E’ quindi tutto pronto per l’aggiornamento che sancirà l’avanzamento di versione ad Android Nougat.

Il rumors proviene da Weibo, anche se , per il momento, Samsung non ha confermato ufficialmente la fine degli aggiornamenti. Non ci resta che attendere.