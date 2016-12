Htc Ocean Note non avrà il jack cuffie.

ll dispositivo avrà un display compreso tra i 5,5 e i 5,7 pollici. Assente il jack per le cuffie.Ottima camera.

Htc Ocean note si prepara ad arrivare e si mostra nei rendering senza nessun tasto sulla scocca frontale. Ma i lettori con buon occhio avranno notato un’altra mancanza, che ormai non fa più scalpore: il jack audio da 3,5 mm. Questo sarà il secondo dispositivo di HTC senza tale caratteristica, allineandosi alla scelta di Apple e altri competitors. Precedentemente, la stessa scelta è stata presa per HTC Evo 10 che i clienti di Sprint conoscono come HTC Bolt.

Le fughe di notizie ci fanno sapere che HTC Ocean Note avrà anche uno schermo curvo, in stile Galaxy S7 Edge e un’ ottima camera, anche se ancora non sappiamo quali saranno le specifiche.

Secondo le fonti, l’azienda avrà il punteggio più alto in classifica da DxOMark, che è attualmente il titolo detenuto da Google Pixel con 89.

HTC 10 aveva già un punteggio di 88 punti sulla stessa scala, non ci risulta impossibile immaginare che HTC riesca a migliorare di 2 punti la sua posizione.

Ocean Note sarà disponibile in tre varianti di colore e probabilmente sarà alimentato da un chipset MediaTek. Le vendite inizieranno in tempo per il Capodanno cinese, che quest’anno arriva il 28 gennaio 2017.