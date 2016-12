Microsoft Surface Pro 5 con schermo 4k entro il primo trimestre 2017

Nuovi dettagli per il Microsoft Surface Pro 5 che si presenterà tra poco.

Microsoft Windows Surface ricopre un ruolo da protagonista nel mercato dei convertibili.

L’ultimo modello, il Surface Pro 4, essendo stato rilasciato ad ottobre 2015, ha superato abbondantemente l’anno di vita. Se vi state chiedendo quando sarà prevista una rinfrescata del tablet Microsoft, sappiate che avrete una risposta.

Secondo il sito taiwanese DigiTimes, che cita una pubblicazione in lingua cinese, Microsoft intende rilasciare un Surface Pro 5 nel primo trimestre del 2017.

Se l’indiscrezione risultasse corretta, vedremo un nuovo Surface Pro entro la fine di marzo.

DigiTimes rileva che il Surface Pro 5 dovrebbe vantare uno schermo “Ultra HD” (probabilmente con una risoluzione di 3.840 x 2.160 pixel) e un pennino a ricarica magnetica.

Secondo quanto riferito, il Surface Pro 5 potrebbe essere prodotto per Microsoft non solo da Pegatron (come i modelli precedenti), ma anche da Quanta Computer.

Stiamo aspettando in maniera frenetica di vedere come Microsoft migliorerà la sua famiglia di Surface Pro. Sarai anche tu dei nostri?