Windows 10 Game Mode

Microsoft pronta ad introdurre la “Game Mode” nel proprio sistema operativo.

La notizia twittata pochi giorni fa dal leaker WalkingCat sta facendo il giro del mondo e come possiamo leggere qui sotto fa riferimento ad una misteriosa modalità game per Windows 10.

Infatti nella build 14997 WalkingCat avrebbe trovato nella cartella System32 il file gamemode.dll con chiari riferimenti ad una modalità game , la libreria tuttora non è ancora attiva ma tutto fa pensare che Microsoft la voglia introdurre a tutti gli effetti.

In questa modalità durante l’esecuzione di un gioco dovremmo avere un rallentamento importante delle altre attività in background del sistema che garantirebbe un boost prestazionale maggiore di memoria e CPU, tutt’oggi non ci è dato sapere se funzionerà solo su alcuni giochi, se si attiverà in modo autonomo all’avvio di un titolo e quando e se effettivamente verrà introdotta ma possiamo sperare in bene per questa nuova features sopratutto chi ha un hardware più datato.

C’è anche però da ricordare che i Gamer utilizzano già alcuni software di terze parti per l’ottimizzazione, oppure i più scrupolosi si ottimizzano il sistema da soli ma dopo l’introduzione delle DirectX 12 e forse questa modalità, sembra che Microsoft voglia davvero fare un passo avanti verso i videogiocatori del proprio sistema operativo.