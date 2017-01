Benvenuto 2017, addio Roaming (e non solo)!

Arriva il 2017 e i costi di roaming verranno definitivamente eliminati

Buon 2017 dallo Zio Bob digei Hax e dai bobbers! Vediamo insieme cosa ci attende per questo nuovo anno.

Andare all’estero per qualche giorno molto spesso significava tagliare i contatti con chi rimaneva in Italia per via dei costosissimi abbonamenti che proponevano gli operatori italiani. L’unica soluzione era affidarsi a compagnie telefoniche estere o collegarsi tramite reti Wifi libere.

Fortunatamente per chi sta già pensando di trascorrere l’estate o di studiare nell’unione europea ci sono buone notizie! Infatti a partire dal 15 giugno 2017 potrà utilizzare normalmente la propria tariffa senza costi aggiuntivi. C’è un però: non sarà possibile comprare SIM al di fuori del paese di residenza, in modo da evitare di utilizzare la tariffa estera più conveniente.

Buone nuove anche per gli acquisti su internet: Ci sarà l‘eliminazione della limitazione geografica nell’acquisto di qualsiasi cosa su qualsiasi sito Europeo. In pratica potrete acquistare su Amazon anche dalla Germania. Inoltre sarà possibile usufruire di contenuti online noleggiati o on demand come Netflix, Spotify quando ci si trova in Europa.

Meno IVA sugli ebook e probabilmente ci sarà anche un calo di prezzi (o almeno così si spera).

Più tutele (e compensi) per artisti ed editori digitali. Entro il mese di Giugno 2017 è prevista la chiusura dell’intesa UE per decidere le nuove regole per i diritti d’autore online.

Anche per la privacy dovrebbero esserci miglioramenti che dovrebbe essere rafforzata già verso la fine di gennaio.

Cosa ne pensate di questi propositi?

