Gboard, la tastiera Google supera i 500 milioni di downloads.

Innovativa e piena di features. La tastiera Google cambia nome in “Gboard” ed è già un successo.

Sono appena trascorse due settimane da quando Google ha pubblicato in maniera ufficiale la sua applicazione tastiera per dispositivi Android, con un nome diverso, nel Play Store.

Adesso “Gboard” precedentemente nota come Tastiera Google, ha superato i 500 milioni di installazioni. Ovviamente, Gboard non ha registrato 500 milioni di download in appena due settimane, ma il più recente importante aggiornamento rilasciato da Google è stato sufficiente a spingerla oltre questo incredibile traguardo.

Tra le novità introdotte dalla tastiera di casa Google , la più importante è , sostanzialmente, la ricerca integrata. Premendo sul simbolo G è infatti possibile effettuare una ricerca Google direttamente dalla tastiera, mentre si sta digitando un messaggio.

Essa consente agli utenti di cercare e condividere qualsiasi cosa, da Google, tra cui le previsioni del tempo, notizie, risultati sportivi, video e immagini, negozi nelle vicinanze e ristoranti. Gboard rende anche più facile digitare in più lingue senza dover passare manualmente tra di loro.

Voi avete provato questa potentissima tastiera? Fatecelo sapere nei commenti.