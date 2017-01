Zotac al lavoro sulla GTX 1080 Mini

Zotac pronta a mostrare al CES 2017 di Las Vegas la sua nuova GeForce GTX 1080 Mini.

Fra qualche giorno ci sarà il CES 2017 di Las Vegas ma abbiamo già alcune anticipazione, come nel caso di Zotac con la sua GeForce 1080 Mini, un vero e proprio concentrato di potenza in uno spazio relativamente piccolo. La casa Cinese ancora una volta prova ad inserire in un PCB di circa 20 cm di lunghezza, la potente GPU GP104 Pascal ma questa volta nella sua forma più performante, infatti proprio Zotac ha gia presentato una GTX 1070 mini con un gran successo sia di critica che in termine di vendite.

Come possiamo vedere dalle immagini la scheda sarà dual slot con un importante sistema di raffreddamento ad alte prestazioni, ricordiamo che la GeForce GTX 1080 prevede ben 2560 CUDA core operanti a 1620 Mhz di base e 1759 in boost, 8GB di memoria GDDR5X operanti a 10 Ghz e un bus a 256 bit.

Nella parte posteriore possiamo notare i 2 connettori SLI e parte del radiatore con heat pipe in rame sporgere dal PCB che sicuramente smaltirà almeno in parte il calore all’interno dello chassis, quindi sopratutto in caso di SLI dovremmo probabilmente installare ventole ad hoc per lo smaltimento del calore in eccesso.

Non abbiamo ancora indiscrezioni sul prezzo ma è presumibile pensare che oscillerà tra i 500 e i 600 euro, non ci resta che aspettere e vederla sul banco di prova.