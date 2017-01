Cubot è un’azienda cinese che da poco si è affacciata nel mondo smartphone.

Circa sei mesi fa presentò il Cubot Rainbow, device base di gamma che aveva tra i suoi punti di forza il prezzo ampiamente sotto i 100€.

Siccome di questi tempi i soldi sono pochi e non tutti possono permettersi device di fascia medio-alta, questo telefono ha fatto registrare numeri di vendita impressionanti in Cina.

E ora l’azienda ci riprova presentando il Cubot Rainbow 2. Il nuovo modello alzerà un po’ l’asticella e proporrà una doppia fotocamera posteriore; è plausibile che il processore sarà un Mediatek e la Ram sicuramente più di 1 GB (la doppia fotocamera non permette una Ram inferiore e poi siamo ormai nel 2017…).

Inoltre la doppia fotocamera non sarà solo apparenza ma permetterà davvero di scattare foto più nitide; molto probabilmente il secondo sensore sarà in bianco e nero così come avviene con Huawei.

Non abbiamo ancora una data di presentazione e nemmeno il prezzo, ma sicuramente sarà più alto del suo predecessore.